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пресс-службы Конституционного суда РК Сегодня, 11:46
284
Сегодня, 11:46
284
Фото: пресс-службы Конституционного суда РК

Алматинский адвокат сообщил о первом выигранном в КС уголовном деле

Казахстанский адвокат Джохар Утебеков сообщил подробности первого выигранного в Конституционном суде уголовного дела, передаёт BaigeNews.kz.

 "Мы с коллегой Aida Otessin выиграли 1-е в истории уголовное дело в Конституционном суде! Мы вошли в историю! КС провозгласил, что домашний арест не должен мешать подозреваемому осуществлять свои конституционные и процессуальные права. Теперь суды должны пересмотреть все свои решения, которые не соответствуют позиции КС!", — написал он на своей странице в Facebook.

Как отметил адвокат, Конституционный суд обязал власти в кратчайшие сроки привести закон в порядок.

"Как и сотни моих коллег, я давно мечтал о создании КС. Его решения будут помогать пострадавшим от "незаконного закона". Безмерно рад, что у нас появился такой механизм защиты граждан", — подчеркнул он.

Напомним, что Конституционный суд начал работу в Казахстане с 1 января.

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Сегодня, 11:46
284
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