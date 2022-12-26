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365info.kz Сегодня, 13:23
299
Сегодня, 13:23
299
Фото: 365info.kz

Конституционный суд заработает в Казахстане с первого января

С первого января 2023 года в Казахстане начнет действовать Конституционный суд, передаёт BaigeNews.kz.

Пятого ноября этого года принят отдельный Конституционный закон о Конституционном суде, согласно которому в конституционном производстве адвокаты и юридические консультанты могут выступать в качестве представителей при рассмотрении обращений граждан.

К слову, конституционный суд станет дополнительной защитой от нарушений прав казахстанцев.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 13:23
299
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