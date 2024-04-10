Алматинские предприниматели отдали катер для спасения пострадавших

Предприниматели из Алматы безвозмездно передали катер Grizzly 2072 CC для проведения спасательных работ в городе Кульсары Атырауской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сложная ситуация, связанная с паводками в Казахстане, не оставила равнодушными алматинских бизнесменов, отметили в ведомстве.

"В связи с этим предприниматели безвозмездно для осуществления спасательных работ в городе Кульсары Атырауской области передали катер Grizzly 2072 CC. Плавсредство оснащено двигателем Mercury Optimax 115, комплектом спасательных жилетов и необходимым моторным топливом. Также имеется 30 палаток, каждая из которых рассчитана на 10 мест", — отмечается в сообщении МЧС Казахстана.

Службы гражданской защиты спасли и эвакуировали из зоны паводков более 88 тыс. человек, из них около 30 тыс. детей. В пунктах временного размещения находятся свыше 7 тыс. человек, из них 3,5 тыс. детей.

В аварийно-спасательных работах задействованы порядка 24 тыс. человек, свыше 3 тыс. единиц техники, 10 воздушных судов. Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 8 млн кубометров талой воды.

Ранее в Минпромышленности рассказали, какие дома построят пострадавшим от паводков.