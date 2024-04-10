Паводки в Казахстане: эвакуировано 88 тысяч человек

МЧС Казахстана сообщило обновленные данные по паводковой ситуации в регионах, где произошли масштабные подтопления, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Службу центральных коммуникаций.

Службы гражданской защиты спасли и эвакуировали более 88 тыс. человек, из них около 30 тыс. детей. В пунктах временного размещения находятся свыше 7 тыс. человек, из них 3,5 тыс. детей.

В аварийно-спасательных работах задействованы порядка 24 тыс. человек, свыше 3 тыс. единиц техники, 10 воздушных судов. Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 8 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 1,2 млн мешкотары и 1 млн 112 тыс. тонн инертного материала.

"В восьми регионах страны действуют 28 ЧС местного масштаба в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской и области Ұлытау", — рассказал на брифинге в Республиканском информационном штабе старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Сайпаш Ерасыл.

35 тысяч человек эвакуировали из города Кульсары в Атырауской области.

В 70 задействованных эвакуационных пунктах развернуты медицинские посты, где круглосуточно дежурят врачи, средний медицинский персонал. Задействовано около 300 медработников. По данным Минздрава РК, в подтопленных регионах достаточно запаса лекарств и медицинских изделий.

О том, насколько заполнены водохранилища в Казахстане, рассказали в министерстве водных ресурсов и ирригации страны.