Какие дома построят пострадавшим от паводков, рассказали в Минпромышленности
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Касым-Жомарт Токаев поручил министру промышленности и строительства РК Канату Шарлапаеву в срочном порядке обеспечить восстановление жилья, разрушенного из-за стихийного бедствия. О том, на какой стадии находится реализация данного поручения, рассказала официальный представитель МПС Меруерт Ибраева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как отметила Меруерт Ибраева, в рамках этого поручения, в министерстве создан оперативный штаб и разработан комплексный план действий, который предусматривает строительство нового жилья.
"В рамках плана были разработаны два эскизных проекта жилых зданий. Трёхкомнатный индивидуальный жилой дом площадью 80 квадратных метров и двухквартирный жилой дом общей площадью 160 квадратных метров. Разработанные эскизные проекты жилья проходят государственную экспертизу, что обеспечит типовой подход во всех регионах. Данная работа будет завершена до конца следующей недели и типовые проекты будут представлены в открытом доступе на сайте epsd.kz с заключением государственной экспертизы", - проинформировала Ибраева.
Она добавила, что министр Шарлапаев вчера встретился с крупными строительными компаниями, как региональными, так и республиканскими, для экстренной мобилизации их ресурсов и незамедлительного начала строительства.
"Также стоит понимать, что важным этапом является техническая инспекция акиматами домов, пострадавших от паводков, для определения объёма восстановительных работ. Более того, акиматы оценивают ущерб, в то время как вода от паводков ещё не отступила полностью. Министерство промышленности и строительства РК будет осуществлять постоянное информирование общественности о прогрессе восстановления через все каналы связи. Я, как официальный представитель министерства, также регулярно буду выступать на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК. Министр Канат Шарлапаев лично будет следить за ходом строительства в каждом регионе. Мы призываем всех граждан к объединению усилий для преодоления трудностей и восстановления нашего общего дома", - сказала Меруерт Ибраева.
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