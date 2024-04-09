Какие дома построят пострадавшим от паводков, рассказали в Минпромышленности

Касым-Жомарт Токаев поручил министру промышленности и строительства РК Канату Шарлапаеву в срочном порядке обеспечить восстановление жилья, разрушенного из-за стихийного бедствия. О том, на какой стадии находится реализация данного поручения, рассказала официальный представитель МПС Меруерт Ибраева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметила Меруерт Ибраева, в рамках этого поручения, в министерстве создан оперативный штаб и разработан комплексный план действий, который предусматривает строительство нового жилья.

"В рамках плана были разработаны два эскизных проекта жилых зданий. Трёхкомнатный индивидуальный жилой дом площадью 80 квадратных метров и двухквартирный жилой дом общей площадью 160 квадратных метров. Разработанные эскизные проекты жилья проходят государственную экспертизу, что обеспечит типовой подход во всех регионах. Данная работа будет завершена до конца следующей недели и типовые проекты будут представлены в открытом доступе на сайте epsd.kz с заключением государственной экспертизы", - проинформировала Ибраева.

Она добавила, что министр Шарлапаев вчера встретился с крупными строительными компаниями, как региональными, так и республиканскими, для экстренной мобилизации их ресурсов и незамедлительного начала строительства.