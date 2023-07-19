Алматинские чиновники проверили работу всех детских лагерей

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Сотрудники управления образования города Алматы организовали проверку условий нахождения детей в летних лагерях, передаёт Baigenews.kz.

В рамках контроля оценили программу пребывания и усилили работу с кураторами по вопросу организации отдыха.

По итогам визита в лагерь "Тау самалы" сотрудники профильного управления решили не допускать детей на его территорию. Школьников временно разместили в Каскелене, впоследствии вернули в Алматы. С поставщиком договор об оказании услуг будет расторгнут из-за некачественного выполнения обязательств – управление образования уже направило соответствующе уведомление.

Такое же решение принято в отношении ТОО "Бел Ричи" – лагерь "Арман дала". Там не были созданы соответствующие условия для безопасного и комфортного размещения детей. Их отправили в другие лагеря для летнего отдыха.

Напомним, в этом году в загородных лагерях отдохнут около 3000 детей из многодетных и малообеспеченных семей, 100 детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с особыми образовательными потребностями.

Напомним, дети получили бесплатные путёвки в лагерь "Арман дала". Однако их отдых превратился в кошмар. Школьников разместили в здании сауны. Как сообщили родители школьников, по территории лагеря ходили раздетые мужчины, здесь же работали ресторан и компьютерный клуб.

Позже нарушения выявили и в другом детском лагере.