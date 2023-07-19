Еще один сомнительный летний лагерь выявили в Алматы

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Управлением образования города Алматы совместно с членами общественного совета проверена работа всех детских лагерей, передаёт BaigeNews.kz. В частности, условия нахождения детей.

После инцидента с летним лагерем в здании сауны расторгли договор еще с одной детской базой отдыха.

"После осмотра сотрудниками городского Управления образования условий в лагере "Тау самалы" (ТОО "Айсулу и Т") было принято решение о недопущении детей на территорию указанного лагеря. Так, учитывая длительность проезда до лагеря и особые образовательные потребности детей, они были временно размещены в частной школе в городе Каскелене. Для обеспечения безопасности детей была организована круглосуточная охрана и сопровождение медицинских работников", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день Управлением образования города Алматы отправлено уведомление о расторжении договора с ТОО "Айсулу и Т" ввиду некачественного выполнения обозначенных в договоре обязательств по организации летнего отдыха детей.