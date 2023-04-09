Алимханулы дал обещание американским фанатам

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Чемпион мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) казахстанец Жанибек Алимханулы сделал новое заявление перед следующим боем в профи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Не могу дождаться 13 мая. Если Вы из Стоктона и любите бокс, то Вам следует прийти. Иншааллах, это будет незабываемый вечер бокса! Я обещаю!", — написал Алимханулы в сторис инстаграма на английском языке.

Напомним, 13 мая в Стоктоне (штат Калифорния, США) не знающий поражений Алимханулы проведет вторую защиту своего чемпионского титула в поединке с представителем Канады Стивеном Батлером.