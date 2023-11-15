Алибек Куантыров представил итоги социально-экономического развития

Итоги социально-экономического развития за январь-октябрь 2023 года представил министр национальной экономики Алибек Куантыров в правительстве, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра национальной экономики Алибек Куантырова, за отчётный период темп роста экономики Казахстана достиг 4,9%. Положительная динамика в реальном секторе составила 3,8%, в сфере услуг – 5,4%.

Министр отметил, что среди отраслей наилучшие показатели демонстрируют строительство, торговля, информация и связь, а также транспорт.

Также он сообщил, что темп роста инвестиций в основной капитал достиг 12,6%. Их приток вырос в таких сферах, как транспорт и складирование – на 58%, здравоохранение – на 40%, торговля – на 38%, образование – на 18%, сельское хозяйство – на 8,7%, промышленность – на 8,3%.

По предварительным итогам, как отметил Куантыров, в январе-сентябре внешнеторговый товарооборот республики вырос на 2,4% до 102 миллиардов долларов. Экспорт составил более 57 миллиардов долларов, в том числе экспорт обработанных товаров – 18 миллиардов долларов, импорт товаров – более 44 миллиарда долларов. Положительный торговый баланс РК равен 13 миллиардам долларов.