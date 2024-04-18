Активы на 24 млрд тенге вернули Казахстану

Генеральной прокуратурой продолжается работа по возврату государству незаконно приобретенных активов, передает BaigeNews со ссылкой на пресс-службу надзорного органа. По результатам последнего заседания специальной Комиссии под руководством премьер-министра в доход государства обращены активы на 24 млрд тенге.

"Комитетом по возврату активов пополнен Специальный государственный фонд на 2,2 млрд тенге. В соответствии с поручением президента страны, указанные денежные средства направлены на устранение последствий паводков в стране", - говорится в сообщении.

Кроме того, ожидаемые к поступлению в дальнейшем средства также будут направлены на соцпроекты в пострадавших регионах, что соответствует целям профильного закона.