Активы на 24 млрд тенге вернули Казахстану
Сегодня, 12:19
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Сегодня, 12:19Сегодня, 12:19
259Фото: ortcom.kz
Генеральной прокуратурой продолжается работа по возврату государству незаконно приобретенных активов, передает BaigeNews со ссылкой на пресс-службу надзорного органа. По результатам последнего заседания специальной Комиссии под руководством премьер-министра в доход государства обращены активы на 24 млрд тенге.
"Комитетом по возврату активов пополнен Специальный государственный фонд на 2,2 млрд тенге. В соответствии с поручением президента страны, указанные денежные средства направлены на устранение последствий паводков в стране", - говорится в сообщении.
Кроме того, ожидаемые к поступлению в дальнейшем средства также будут направлены на соцпроекты в пострадавших регионах, что соответствует целям профильного закона.
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