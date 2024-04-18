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Активы на 24 млрд тенге вернули Казахстану

Сегодня, 12:19
АВТОР
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ortcom.kz Сегодня, 12:19
Сегодня, 12:19
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Фото: ortcom.kz

Генеральной прокуратурой продолжается работа по возврату государству незаконно приобретенных активов, передает BaigeNews со ссылкой на пресс-службу надзорного органа. По результатам последнего заседания специальной Комиссии под руководством премьер-министра в доход государства обращены активы на 24 млрд тенге.

"Комитетом по возврату активов пополнен  Специальный государственный фонд на 2,2 млрд тенге. В соответствии с поручением президента страны, указанные денежные средства направлены на устранение последствий паводков в стране", - говорится в сообщении.

Кроме того, ожидаемые к поступлению в дальнейшем средства также будут направлены на соцпроекты в пострадавших регионах, что соответствует целям профильного закона.

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