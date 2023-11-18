Akorda за неделю: Как прошла рабочая неделя президента
Сегодня, 11:00
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Сегодня, 11:00Сегодня, 11:00
125Фото: akorda.kz
Как прошла рабочая неделя президента Казахстана в обзоре проекта "Akorda за неделю" на BaigeNews.kz. На этой неделе в Акорде Касым-Жомарт Токаев провел несколько встреч с руководителями госорганов, нацкомпаний и министрами, а также поздравил казахстанцев с рождением 20-ти миллионного жителя страны. Подробности в нашем видеообзоре.
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