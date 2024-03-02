Акмолинцы рассказали Маржикпаеву о проблемах в сфере спорта

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев провёл отчётную встречу с общественностью Акмолинской области. Среди озвученных проблем – регресс в развитии ряда видов спорта, в том числе — высших достижений; отсутствие конкуренции среди спортсменов, неразвитую инфраструктуру и недостаточный кадровый потенциал. Все меньше становится мастеров и кандидатов в мастера спорта, спортсменов с первым спортивным разрядом. Уменьшается и количество лицензий на Олимпийские игры, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Больше тратим на неолимпийские виды спорта"

Характеризуя ситуацию в Акмолинской области, председатель Комитета по делам спорта и физкультуры Ербол Мырзабосынов отметил, прежде всего, необходимость усилить развитие олимпийских видов спорта. Тем более, именно этот регион входит в число лидеров по подготовке спортивного резерва в молодёжную сборную. На сегодня здесь функционируют 29 детско-юношеских спортивных школ, 20 них в селе и девять в городе, где занимаются около 20 тысяч ребятишек. За последний год число воспитанников увеличилось на 595 человек.

"В ДЮСШ развивается 61 вид спорта — 28 олимпийских и 33 неолимпийских. Чем больше детей занимается неолимпийскими видами спорта, тем меньше детей пополняют резерв олимпийских видов спорта. Это, в свою очередь, приводит к снижению конкуренции и результатах в спорте высших достижений. В результате большая часть бюджетных средств направляется на виды спорта, не относящие к спорту высших достижений", — обратил внимание Мырзабосынов.

Министр туризма и спорта, в свою очередь, напомнил о проводимой в сфере приоритизации.

"Сегодня в нашей стране развиваются 180 видов спорта, чтобы вы понимали. Это очень много. Для примера, наши соседи – Узбекистан, Россия – там до 30 видов спорта финансируются из бюджета. Поэтому сегодня наша основная задача сделать приоритизацию – оставить основные виды спорта. Это будет поэтапно, до 2028 года мы эту работу большую должны завершить, то есть в 2028 году у нас должно остаться 60 видов спорта, которые дотируются бюджетом. К сожалению, у нас есть области, где сегодня бюджетные средства выделяется 70% на неолимпийский вид спорта и 30% – на олимпийские. И в результате, к сожалению, идёт большая рецессия", — отметил Ермек Маржикпаев.

Фото: Асель Турар

Всё меньше мастеров…

Напомнил министр и о совершенстве законодательстве, и о новых понятиях – спортивной медицины, спортивного менеджера, тренера-преподавателя и так далее.

Если говорить о составе детско-юношеских спортивных школ в Акмолинской области: наблюдается снижение числа спортсменов с первым спортивным разрядом – с 327 до 285 человек. Меньше становится и кандидатов в мастера спорта – с 751 до 700, и мастеров спорта – с 76 до 34. Поэтому рекомендуется подготовка резерва только по видам, входящим в программу олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских, азиатских, параазиатских игр, а также национальных видов спорта.

В прошлом году на VI летней спартакиаде РК по 27 видам спорта – акмолинцы заняли 12 общекомандное место из 20 регионов, завоевав в составе сборной 12 золотых, 10 серебряных и 17 бронзовых наград. Высокие показатели по таким видом спорта как женская борьба – три "золота" и четыре "бронзы" и триатлон – первое общекомандное место, одно "золото" и два "серебра".

Анализ же результатов чемпионата мира по летним олимпийским видам спорта показал, что спортсмены считанных регионов стабильно показывают высокие результаты. К примеру, на чемпионатах мира 2023 года всего завоевано 22 медали по летним олимпийским видам спорта из семи регионов, в том числе одна медаль акмолинцев – "серебро".

Незимний север

Теперь о зимних видах спорта, их в регионе развиваются семь, а всего занимаются 14,5 тысяч жителей. Как отметил председатель Комитета по делам спорта и физкультуры, несмотря на благоприятные природно-климатические условия для развития, по итогам IV зимних молодёжных игр, в десяти зимних олимпийских видах спорта область заняла лишь 12 общекомандное место, приняв участие только в пяти видах программы (биатлон, конькобежный спорт, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек). А на недавних IV Олимпийских играх в Южной Корее участвовали всего три акмолинских спортсмена.

Оказалось, в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва культивируются только два вида.

"Давайте подумаем. Как раз вот в рамках приоритизации давайте реформируем вашу школу. Увеличим число видов спорта", — предложил министр.

Отмечалось, что сегодня, на финишной прямой по подготовке к Олимпийским играм в копилке Казахстана лишь18 лицензий по восьми видам спорта. Одну из них завоевала акмолинская спортсменка. В числе основных причин таких низких спортивных результатов Мырзабосынов назвал малочисленность спортсменов, отсутствие среди них конкуренции, неразвитость инфраструктуры и недостаточность кадрового потенциала.

Маржикпаев отметил регресс в развитии многих видов спорта. К примеру, бокса.

"У нас есть области, которые на спартакиаде республики не были представлены вообще по видам спорта. Вот СКО ни одного боксёра не прислала. Кузница кадров по боксу – Карагандинская – прислала всего семь боксёров из 13 — и заняла одно третье место. Восток три боксёра прислал. И по многим видам спорта идет рецессия. Хотя с каждым годом бюджет спорта увеличивается в каждой области", — констатировал спикер.

Министр туризма и спорта остановился на проблеме зарплаты тренеров, ведь это напрямую влияет на спортивные результаты.

"Мы хотим в этом году поработать, чтобы зарплаты тренеров приравнять к зарплатам тренеров-преподавателей. Они тоже немного получают, тем не менее — вдвое больше. Сегодня, пришёл молодой тренер; несмотря на то, что он там условно мастер спорта республики или международного класса — получает он от ста тысяч. Пустая зарплата, я имею ввиду. Поэтому мы теряем много тренеров", — отметил министр.

Фото: Асель Турар

Параспорт: "нужна коляска, но никто не спросит"

Зашла речь и о развитии спорта среди лиц с инвалидностью. По итогам прошлого года, в Казахстане насчитывается 326 224 лиц с инвалидностью, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, это 46%. В Акмолинской области спортом занимаются около 2,5 граждан с ограниченными возможностями. В прошлом году, по сравнению с 2022-м, их число увеличилось на 57. Нехорошо отличился Коргалжынский район: оказалось, там не работают над привлечением жителей с инвалидностью.

Министр напомнил, что такие возможности в регионе есть — как бывший аким он это знает наверняка. К слову, бюджет спорта с 6 млрд тенге в 2019 году вырос в два с половиной раза в 2023-м.

Бюджет же спорта среди лиц с инвалидностью в Акмолинской области на 2024 год составляет 219,5 млн тенге. В 2023 году в области проведено порядка 80 спортивно-массовых мероприятий с участием более трёх тысяч человек, из них 59 мероприятий среди лиц инвалидности с охватом 1 864 жителя.

В составе национальной сборной команды республики составят семь спортсменов по паралимпийским и сурдоолимпийским видам спорта. Вместе с тем, региону нужно больше спорткомплексов и секций для граждан с ограниченными возможностями.

Отметим, по итогам паралимпийских игр РК в 2024 году Акмолинская область по количеству медалей заняла восьмое место из 20 регионов страны. Ербол Мырзабосынов призвал к активному участию по внесению приложения doskaz.kz в виртуальную карту "Доступный Казахстан", а также в целом по расширению доступности спортивной инфраструктуры с тем, чтобы довести показатель до 100 % в 2029 году.

Между тем, один из акмолинских тренеров по пулевой стрельбе обратил внимание на задержки в финансировании соревнований параспортсменов.

"Выезжаем на старты, и там передвижки идут. Перед тем, как ехать на соревнования, деньги вовремя не передвигают, приходится занимать. Вот сейчас Еркин Габбасов, он сейчас 14-й в мировом рейтинге, восьмой в Азии. Едем за лицензией, а деньги ещё не перечислили. Я знаю, что тендера проводятся, но спорт высших достижений требует другого, профессионального подхода. Куртку, например, мы купили за свой счёт. Потому что нужно. Коляска нужна. Но никто даже не спросит. Тренер, спортсмен – сами решают. Говорю, как есть", – признался участник встречи.

"Возбуждены уголовные дела"

На коротком брифинге журналисты попросили министра прокомментировать итоги внешнего анализа коррупционных рисков в сфере спорта.

"Есть вопросы по коррупционному содержанию. Этот вопрос сегодня у нас открыт, и мы сами пригласили спецорганы и экспертов… Вы видите ситуацию сегодня — возбуждён ряд уголовных дел. Это и по форме, которая у нас на Азиаде, к сожалению, не очень хорошо прозвучала, и по финансированию нашей отрасли. Государство очень много делает, но, к сожалению, есть вопросы. Комментировать сегодня следственные мероприятия будет неправильно, но они есть. Есть много наших коллег, к которым возникают вопросы", — ответил Ермек Маржикпаев.

Напомним, ранее акмолинские спортсмены и общественники указали на проблемы в сфере. Пор их мнению, учебно-тренировочные сборы не обходятся без "мёртвых душ", а выделяемые государством деньги — на питание, экипировку, инвентарь и прочее — оседают в карманах спортивных функционеров и чиновников.



