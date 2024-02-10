Обнаружена растрата средств, выделенных на кроссовки для участников Азиатских игр

Дирекцию развития спорта подозревают в растрате средств, предназначенных для закупа экипировки для участия в Азиатских играх, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили пресс-службе АФМ РК, в столичном департаменте ведомства начато досудебное расследование по факту хищения денежных средств в особо крупном размере. Под подозрением — должностные лица Дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта.

По версии следствия, в 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества. При этом, их стоимость завышена в три раза.

"Более того, поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении указанных товаров. В результате, государству причинен на 383 млн тенге", — говорится в сообщении.

Напомним, представители сборной Казахстана ранее жаловались на качество экипировки, назвав ее одноразовой. Заместитель руководителя Дирекции с санкции суда арестован.

Уточняется, что иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.