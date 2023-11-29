Фиктивные кружки и "мёртвые души". Нарушения в программе "Арт Спорт" выявлены в Акмолинской области

Многочисленные нарушения при реализации программы "Арт Спорт" выявлены в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Акмолинские прокуратуры провели проверку местных исполнительных органов по реализации программы "АртСпорт" и установили, что недобросовестные предприниматели пользовались платформой для хищения бюджетных средств.

В Ерейментау предприниматель завышал количество детей, посещающих его танцевальный кружок и секцию по теннису, а занятия по шахматам и игре на домбре не проводил вовсе, хотя они и числись. Общая сумма похищенных бюджетных средств при этом составила шесть миллионов тенге.

Прокуратура зарегистрировала уголовное дело. Приговором суда этот предприниматель осуждён по статье 190 части 3 Уголовного кодекса к трём годам шести месяцам ограничения свободы. Причинённый государству материальный ущерб возмещён, договор с ним расторгнут.

А в Кокшетау бизнесмен продублировал список детей, посещающих его секцию по волейболу, в список по настольному теннису. Занятий по теннису не было, но они табелировались, и предприниматель получал бюджетные деньги. Так за полгода он присвоил более одного миллиона тенге.

Уголовное дело прекращено по нереабилитрующим основаниям, ущерб возмещён, договор с данным предпринимателем расторгнут.

Всего по результатам проверки начато пять уголовных дел в отношении таких недобросовестных предпринимателей по фактам мошенничества, где общий ущерб государству составил более 16 миллионов тенге. В настоящее время все дела завершены, состоялось три обвинительных приговора, причинённый государству ущерб возмещён в полном объёме.