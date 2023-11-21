Акмолинские полицейские расследуют махинацию с просмотром видео отелей

Житель Акмолинской области стал жерство мошенников, пообещавших платить ему за просмотр видео отелей и выманивших в итоге у него 2,5 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



В Сети появилась новая махинация. В мессенджере приходит сообщение от неизвестного, который предлагает лёгкий заработок. Нужно просматривать видео отелей, повышая их тем самым в мировом рейтинге, и совершать фейковое бронирование.

Так на удочку мошенников попался житель Косшы. Мужчине в Telegram написала некая Ирина, которая и сделала заманчивое предложение. Сначала 33-летний потерпевший просматривал видео и отправлял скрины просмотров мошеннице, получая за это 2500 тенге. Но затем она предложила ему вложиться в бронирование, существенно увеличив сумму вклада. Но чтобы забрать куш, пройти нужно было 30 уровней.

"Условия столь мутной аферы заключались в том, что если ты останавливался на половине, например, на 15 или 16 уровне, выигрышная сумма и сумма вклада оставались у мошенников. При прохождении последнего 30 уровня пострадавший должен был внести более 1,5 миллиона тенге. Сумма была реально крупная, такой возможности внести последние деньги у нашего пострадавшего не было. В этот момент, когда он уже реально не мог бронировать, понял, что необходимо вывести свои деньги, и написал “Ирине”, которая перенаправила его в службу поддержки “@Trip777999”. Те ему ответили, что для вывода данных средств в размере 572 615 рублей он должен внести налог НДФЛ в размере 286 тысяч тенге. После чего мужчина, поняв свое безнадежное положение, был вынужден обратиться в полицию", - рассказали стражи порядка.

Сейчас полицейские ведут следствие по статье 190 Уголовного кодекса РК “Мошенничество” и устанавливают других причастных к преступлению лиц.