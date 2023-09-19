Акимат Алматы расторгнет договор с фирмами, отвечающими за уличное освещение

Акимат Алматы расторгает договор с частным партнёром, ответственным за уличное освещение. Здесь утверждают, что с 2019 по 2023 годы поставщик пообещал заменить 44 тысячи светоточек, но документально подтверждена модернизация не более 13,5 тыс. светоточек, передаёт BaigeNews.kz.

В 2018 году управление энергетики и водоснабжения города Алматы, а также подведомственная организация "Алматы Қала Жарық" (АКЖ) заключили договор государственно-частного партнерства по проекту "Модернизация наружного освещения города Алматы" с частным партнёром — консорциумом. В составе консорциума три компании: ABM-Вuilding 2007, ТОО "Электроремонт" и ТОО "ABM-Project".

Частный партнёр с 2019 по 2023 годы должен был инвестировать 8,1 млрд тенге, но по факту вложил лишь часть из них, заявили в акимате Алматы.

"То есть программа модернизации линий наружного освещения города не была выполнена полностью, и результат не заставил себя ждать. За 2019-2023 годы расходы на текущий ремонт выросли с 12,08 млрд до 28,5 млрд тенге, что доказывает значительное ухудшение состояния сети наружного освещения города в период работы частного партнёра. Превышение суммы на текущий ремонт за указанный период составило 16,5 млрд тенге, что в 2,3 раза больше изначальной стоимости. Частный партнёр на протяжении всего периода сотрудничества неоднократно нарушал сроки выполнения работ по проектированию, модернизации и вводу в эксплуатацию объектов ГЧП. А некоторые работы и вовсе были сданы с дефектами, и их консорциум не устранял в срок", — заявили в акимате Алматы.

В акимате утверждают, что частный партнер пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной и конкурсной документации, а также государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, пожарной безопасности, гражданской защиты.

"Как результат, периодически возникают поломки в сетях городского освещения, что вызывает справедливое возмущение жителей Алматы. Они это постоянно озвучивают на встречах с представителями акимата Алматы, в СМИ и социальных сетях, выражая недовольство работой госорганов и коммунальных служб", — рассказал руководитель "Алматы Қала Жарық" Игорь Мысик.

По информации акимата, каждая вторая жалоба, поступающая в общественную приемную города, касается проблем с освещением — их более 20 тыс. Для устранения проблем на линии работы осуществляются только 5-6 ремонтными бригадами, которые не справляются с объёмом работ. В выходные дни количество бригад резко сокращается до 2-3. Хотя по договору на каждый район должно выделяться по 2 ремонтных бригады, то есть на 8 районов — 16 бригад, отметили в акимате Алматы.

"В городе были обнаружены открытые шкафы управления уличным освещением, что создает риски доступа и удара электрическим током, в особенности для детей. Встречались факты отсутствия заземления на опорах, которые приводили к искрению линий и также является угрозой жизни граждан", — добавил Игорь Мысик.

Акимат принял решение подать в суд иск о расторжении договора с недобросовестным частным партнёром. Одна из трёх фирм консорциума — ТОО "Электроремонт" — включена в реестр недобросовестных участников госзакупок. Чтобы улучшить ситуацию с уличным освещением в Алматы и избежать перебоев со светом на улицах мегаполиса, линии наружного освещения, неохваченные модернизацией, переходят в управление районных акиматов. Сегодня заключён договор с аппаратом акима Алмалинского района. По остальным районам ведётся подготовка.

"Изначально договором ГЧП предусматривалась модернизация систем наружного освещения путем замены всех старых натриевых светильников на новые энергосберегающие. С 2019 по 2023 год частный партнер обязался заменить 44 тысячи светоточек, хотя на самом деле документально подтверждена модернизация не более 13,5 тыс. светоточек. То есть работы выполнены на 35%", — уточнили в акимате Алматы.

В итоге управление энергетики и водоснабжения Алматы и АКЖ направили два независимых исковых заявления в суд о расторжении договора ГЧП.