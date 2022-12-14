open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

Аким СКО Айдарбек Сапаров встретился с аксакалами региона Сегодня, 21:53
199
Сегодня, 21:53
199

Аким СКО Айдарбек Сапаров встретился с аксакалами региона

Глава Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров провёл встречу с представителями старшего поколения, которые на протяжении многих лет трудились во благо региона и принимали непосредственное участие в его развитии, передаёт BaigeNews.kz.

В начале встречи Сапаров лично поприветствовал каждого из собравшихся. 

Аким отметил, что в политической деятельности важно опираться на опыт и мудрость старшего поколения.

Сапаров кратко рассказал о планах по развитию региона. Уделил внимание экономике, инфраструктуре и социальной сфере, ремонту теплосетей, дорог, сетей водоснабжения, школ и больниц. 

Ветераны отметили важность совместной работы и поделились собственным видением о развитии области.

"Предложения представителей областного совета ветеранов обладают весомой ценностью и станут важным подспорьем в решении проблемных вопросов региона", - сказал глава области.

Аким подчеркнул, что все предложения и вопросы, озвученные в ходе встречи, будут учтены и включены в план развития области. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#СКО #акимат #ветеран
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:53
199
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх