Аким СКО Айдарбек Сапаров встретился с аксакалами региона

Глава Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров провёл встречу с представителями старшего поколения, которые на протяжении многих лет трудились во благо региона и принимали непосредственное участие в его развитии, передаёт BaigeNews.kz.

В начале встречи Сапаров лично поприветствовал каждого из собравшихся.

Аким отметил, что в политической деятельности важно опираться на опыт и мудрость старшего поколения.

Сапаров кратко рассказал о планах по развитию региона. Уделил внимание экономике, инфраструктуре и социальной сфере, ремонту теплосетей, дорог, сетей водоснабжения, школ и больниц.

Ветераны отметили важность совместной работы и поделились собственным видением о развитии области.

"Предложения представителей областного совета ветеранов обладают весомой ценностью и станут важным подспорьем в решении проблемных вопросов региона", - сказал глава области.

Аким подчеркнул, что все предложения и вопросы, озвученные в ходе встречи, будут учтены и включены в план развития области.