Аким Астаны прокомментировал жуткое ДТП у столба LRT

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На брифинге в Службе центральных коммуникаций у акима Астаны Жениса Касымбека спросили, будут ли предприняты какие-то меры в связи с тем, что вчера в столице автомобиль врезался в столб LRT, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Если говорить о вчерашней аварии, то расследование покажет причины. Предварительно, то, что зафиксировали камеры "Сергек": никаких препятствий не было. Там проезжает ежедневно сотни тысяч машин. Это произошло рано утром. Как только официальная информация выйдет по этой трагедии, мы предоставим всю эту информацию. Я думаю, департамент полиции здесь все покажет объективно", - сказал он.

Напомним, 29 июня в столице автомобиль на скорости влетел в столб LRT. Как сообщили в департаменте полиции, 43-летний водитель иномарки скончался на месте.

В Сети появилась информация о том, что погибший был сотрудником акимата Астаны, но она не подтвердилась.