Полмашины всмятку: В Астане автомобиль врезался в столб LRT

Фото: Baigenews.kz

В Астане в четверг, 29 июня, автомобиль на скорости влетел в столб LRT. Как сообщили в департаменте полиции, 43-летний водитель инормарки скончался на месте, передаёт BaigeNews.kz.

"29 июня текущего года около 06:04 часов водитель автомобиля марки Chevrolet Malibu, следуя по улице Сыганак в сторону улицы Ш.Калдаякова на мосту "Арыс", не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на бетонную опору", - пояснили в департаменте полиции столицы.

Сообщается также, что по данному факту начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.

Видео столкновения появилось в социальных сетях. Судя по кадрам, водитель, съехал с полосы движения и, не снижая скорости, врезался в опору легкорельсовоо транспорта.

На месте сразу прибыли сотрудники полиции, пожарной службы и скорой помощи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана Сергек 24/7 (@astana_sergek)

Сейчас редакция BaigeNews.kz проверяет информацию о том, что погибший был сотрудником акимата Астаны.