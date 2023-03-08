Аким Актюбинской области обследовал территорию паводков на вертолёте

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Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов вместе со специалистами департамента по ЧС региона ознакомился с ходом работ по предотвращению паводков в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.



В ходе облёта глава региона уточнил масштабы запаса снега и влаги вдоль рек и водохранилищ ряда районов области, а также осмотрел состояние дамб.



Воздушный маршрут протяжённостью 400 километров охватил территории Алгинского и Темирского районов области.



На территории Алгинского района аким области осмотрел исток реки Жинишке возле села Жеруйык, старую плотину Танирберген в селе Кайындысай и ознакомился с восстановительными работами старой плотины Колтабан в селе Колтабан.

Ералы Тугжанов поручил руководству района в срочном порядке разработать новый проект восстановления плотины.

"Также глава региона ознакомился с состоянием автодороги "Шубаркудук-Уил" на территории Темирского района. Из-за резкого потепления и обильных снегопадов на 16-м километре дороги возникла угроза подтопления из-за подъёма реки Кенжалы. В результате принятых мер оперативного реагирования движение на автодороге было восстановлено", — говорится в сообщении пресс-службы.

Акиму Темирского района было поручено принять меры по установке ливневок в селе Шубаркудук.



После осмотра истоков рек Сазды, Тамды, аким области отметил необходимость усиления постоянного мониторинга по недопущению паводков в регионе.

Напомним, минувшей зимой в Актобе снега выпало в два раза больше, чем в зимнем сезоне 2021-2022 годов. Все три месяца зимы объем выпавшего снега превышал среднемесячную норму. Кроме того, с 1 по 7 марта выпали осадки в виде снега и дождя в общем объёме превышающие 80% от месячной нормы.

Благодаря оперативным мерам подтоплений жилых домов в черте города не допущено.

В населённых пунктах продолжаются работы по вывозу снега и откачке талой воды, в том числе в Актобе, где накануне из-за повышения температуры воздуха до плюс семи градусов и обильных дождей наблюдалось подтопление улиц.

По информации акимата, с начала зимы с улиц Актобе вывезено 210 тысяч кубометров снега.