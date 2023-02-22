Акчулаков назвал сроки поставки казахстанской нефти в Германию

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Министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах правительства сообщил, что отгрузка казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" начнется в ближайшие дни, передаёт Baigenews.kz.

По словам министра, тендерные процедуры грузоотправителя, то есть недропользователя, проведены.

"Теперь осталась техническая работа, должны подать маршруты по прокачке. Если они готовы и уже подвели итоги, я с утра еще не проверял, то, в принципе, сегодня может начаться отгрузка. Очень надеюсь, что сегодня", - ответил Акчулаков.

Ранее сообщалось, что Казахстан поставит 300 тысяч тонн нефти в Германию в 1 квартале 2023 года.