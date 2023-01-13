Казахстан поставит 300 тысяч тонн нефти в Германию в 1 квартале 2023 года

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Казахстанский национальный оператор по транспортировке нефти получил подтверждение от министерства энергетики Российской Федерации на транспортировку в I квартале 2023 года 300 тысяч тонн казахстанской нефти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Нефть будет доставлена по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в ФРГ.

Транзит нефти будет осуществляется в рамках соглашения между правительствами Казахстана и России от 7 июня 2002 года.