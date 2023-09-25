Академию вольной борьбы имени Ризабека Айтмухана хотят открыть в Атырау

Аким Атырауской области Серик Шапкенов встретился с Ризабеком Айтмуханом – победителем чемпионата мира по вольной борьбе в Белграде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на atpress.kz

Аким области Серик Шапкенов поздравил первого в Казахстане чемпиона мира по вольной борьбе с полученным титулом и пожелал ему победы на Олимпийских играх.

"Ваша победа – большое достижение для нашей страны. Благодаря вашему характеру и неустанному труду вы возвысили честь и высоко подняли Флаг нашей страны. Вы стали примером и мотиватором для молодёжи Казахстана. Ваше имя, как самого первого и молодого чемпиона, вошло в историю. Я искренне поздравляю вас с победой. Это не только ваша, это победа всей нашей страны. Вы оправдали надежды своего первого тренера – вашего отца – и всего казахстанского народа, который в вас верил. Пусть ваше здоровье будет крепким, достижения приумножаются", – отметил аким.

На встрече также были обсуждены вопросы развития массового спорта, поддержки местных спортсменов, строительства спортивных комплексов в сёлах.

На мероприятии президент областной федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Арман Тогаев сообщил, что в регионе совместно с управлением физкультуры и спорта планируется открыть академию вольной борьбы и назвать её именем Ризабека Айтмухана.

Отметим, казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмукан стал победителем чемпионата мира в сербском Белграде.

Он стал первым и самым молодым казахстанским борцом, завоевавшим золото по вольной борьбе на чемпионате мира.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с победой чемпиона мира по вольной борьбе Ризабека Айтмукана.

Предприниматели подарили 19-летнему борцу Ризабеку Айтмухану электрокар и 2 миллиона тенге.