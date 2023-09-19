Историческую победу принёс Казахстану борец Ризабек Айтмукан на ЧМ в Сербии

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмукан стал победителем чемпионата мира в сербском Белграде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Ризабек Айтмукан стал лучшим в мире в весовой категории до 92 килограммов. В финальной схватке он оказался сильнее Османа Нурмагомедова из Азербайджана. До этого момента никому из казахстанцев не удавалось завоевать победу на чемпионате мира по вольной борьбе.

Ранее Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером, отметившись олимпийской лицензией.

С 9 по 14 апреля в Астане прошёл чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе. В соревнованиях принял участие 331 спортсмен из 22 стран. Казахстанские борцы выступили успешно, завоевав целый комплект наград. Одним из обладателей "серебра" стал Айтмукан Ризабек.

С успешными результатами казахстанских спортсменов поздравил Касым-Жомарт Токаев, отметив, что впечатляющие достижения отечественных борцов станут хорошей мотивацией для подрастающего поколения заниматься спортом.