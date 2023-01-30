Air Astana возобновит прямые рейсы из Астаны в Пекин

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Между столицами Казахстана и Китая - Астаной и Пекином возобновляются прямые рейсы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИИР РК.

Полёты будут выполняться с 25 марта с частотой три рейса в неделю (понедельник, среда, суббота) на воздушных судах типа А-321 LR.

Вместе с тем, с 13 февраля авиакомпания планирует постепенное увеличение полётов между городами Алматы и Пекин с одного рейса в понедельник до пяти рейсов в неделю (понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье) с поэтапным дальнейшим увеличением с пяти до семи рейсов в неделю в период весенне-летней навигации.

"Увеличение рейсов между Казахстаном и Китаем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурно-делового сотрудничества между двумя дружественными странами, а также способствует полноценному использованию введенного 14-дневного безвизового режима для граждан КНР", — говорится в сообщении КГА.