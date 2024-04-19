Air Astana отменила дополнительные рейсы из Алматы в Дубай
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Авиакомпания Air Astana сообщила о том, что вынуждена отменить дополнительные рейсы от 19 апреля по направлениям Алматы-Дубай-Алматы, передает BaigeNews.kz.
Это связано с ограничениями аэропорта города Дубай.
"Пассажирам доступен полный возврат или перебронирование по месту приобретения. Рейс КС 205 Астана-Дубай задерживается предварительно до 19.00 по времени Астаны. Просим следить за статусом рейса на сайте airastana.com, — отмечается в сообщении авиакомпании.
С 15 апреля на ОАЭ обрушились ливни. Госслужащим разрешили работать из дома, а школьников перевели на дистанционное обучение. В связи с этим аэропорт Дубая сообщил, что временно приостановил работу из-за сильного шторма.
Из-за подтопления аэродрома рейсы по направлениям Дубай-Астана и Дубай-Алматы 16 апреля перенесли на следующий день.
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