АФМ расследует дело в отношении совладельца крупной компании в Казахстане

АФМ ведет расследование в отношении совладельца компании "Тиолайн" В. Долгалева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство.

3 февраля 2024 года сотрудниками Департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании "Тиолайн" Виктор Долгалев. С санкции суда он арестован. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области.

"Наряду с этим, в отношении В.Долгалева ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере. По данным следствия, в марте 2021 года Министерством индустрии и инфраструктурного развития досрочно расторгнут Контракт на недропользование месторождением "Обуховское" в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на ₸38 млрд. Верховный Суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа. Кроме того, еще 1 июня 2020 года решением суда В. Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом "Тиолайн", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, В.Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года (2021-2023 гг.) экспортировано почти 113 тыс. тонн руды.

"Общая сумма незаконных доходов превысила ₸26 млрд. На эти средства через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тыс. гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведется добыча руды. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка ₸2 млрд", - добавили в АФМ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.