Аферистов, выдававших себя за силовиков, задержали в Караганде

Двух мужчин, выдававших себя за сотрудников силовых структур, задержали в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Вечером 8 апреля в полицию поступило заявление от 27-летнего жителя города. Мужчина сообщил, что к нему домой, представившись сотрудниками силовых структур, зашли двое неизвестных. Нежданные гости заявили, что владелец квартиры подозревается в отмывании денег.

Визитёры заставили его показать рабочий ноутбук, планшет и телефон. После чего, забрав якобы для проверки планшет, скрылись.

Впоследствии потерпевшей обнаружил, что с его счёта исчезли один миллион 200 тысяч тенге. Общая сумма ущерба составила 1,5 миллиона тенге.

Сотрудники криминальной полиции по “горячим следам” задержали подозреваемых – двух мужчин в возрасте 24 и 25 лет. Они дали признательные показания.

Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Подозреваемые водворены в ИВС.

