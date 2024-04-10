Аферистов, выдававших себя за силовиков, задержали в Караганде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Двух мужчин, выдававших себя за сотрудников силовых структур, задержали в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Вечером 8 апреля в полицию поступило заявление от 27-летнего жителя города. Мужчина сообщил, что к нему домой, представившись сотрудниками силовых структур, зашли двое неизвестных. Нежданные гости заявили, что владелец квартиры подозревается в отмывании денег.
Визитёры заставили его показать рабочий ноутбук, планшет и телефон. После чего, забрав якобы для проверки планшет, скрылись.
Впоследствии потерпевшей обнаружил, что с его счёта исчезли один миллион 200 тысяч тенге. Общая сумма ущерба составила 1,5 миллиона тенге.
Сотрудники криминальной полиции по “горячим следам” задержали подозреваемых – двух мужчин в возрасте 24 и 25 лет. Они дали признательные показания.
Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Подозреваемые водворены в ИВС.
Самое читаемое
- Наталья Годунова получила новую должность
- Школьников из подтопленных регионов РК освободят от сдачи экзаменов и тестов
- "Я все делаю для тебя" - подруга о словах Нукеновой Бишимбаеву накануне смерти
- Надеюсь она жива: переписку свидетеля по делу Бишимбаева зачитали в суде
- "Боялась, что он убьет её" — свидетель о жизни Нукеновой и Бишимбаева