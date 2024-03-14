Аэропорт Астаны принял два самолёта, летевших в Алматы

Из-за сильного снегопада аэропорт Алматы не смог принимать рейсы и два пассажирских самолёта приземлились в воздушной гавани Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

"Рейс КС 7142, вылетевший по маршруту Костанай—Алматы, рейс КС 7132, вылетевший по маршруту Павлодар—Алматы, временно приземлились в международном аэропорту Астаны из-за неблагоприятных погодных условий в Алматы", — указывается в сообщении аэропорта Астаны.

Сообщается, что аэропорт Алматы возобновил приём прилетающих рейсов. Отложенные рейсы Астана-Алматы начнут выполняться, сообщили в столичной воздушной гавани. В момент задержки рейсов представители авиакомпаний обеспечили пассажиров прохладительными и горячими напитками, лёгким питанием.

В аэропорту Алматы пояснили, что вылеты были приостановлены вследствие того, что из-за сложных погодных условий невозможно было производить противообледенительную обработку судов.

В авиакомпании Air Astana просили пассажиров проверять статус рейса на сайте. По вопросам возврата денег и перебронировании билетов нужно обращаться по месту их приобретения.

В авиакомпании FlyArystan сообщили, что некоторые рейсы из/в Алматы могут быть задержаны или отменены.