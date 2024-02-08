Аэропорт Актобе закрыли до утра из-за непогоды
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"Аэропорт закрыт ориентировочно до 06:00. Возможно, будет продление", – сообщил председатель правления АО "Международный аэропорт Актобе" Дастан Малиев, передает BaigeNews.kz со ссылкой на KTK.
Как сообщалось ранее, на 7 февраля в Актюбинской области объявлено штормовое предупреждение: снег, метель, ветер с порывами до 28 м/с.
Также пресс-служба воздушной гавани предоставила актуальную на 18:20 информацию по задержанным и отмененным рейсам. Отменены рейсы: Qazaq Air IQ399/395 Астана – Актобе – Атырау;
SCAT DV727/728 Астана – Актобе – Астана;
Qazaq Air IQ396/400 Атырау – Актобе – Астана;
SCAT DV721/722 Астана – Актобе – Астана.
Задержаны:
FlyArystan КС7191/7192 Алматы – Актобе – Алматы;
SCAT DV11/712 Алматы – Актобе – Алматы;
FlyArystan КС7391/7392 Астана – Актобе – Астана;
SCAT DV721/722 Астана – Актобе – Астана;
FlyArystan КС7778/7777 Актау – Актобе – Актау; SCAT DV5263/5264 Шарм-эш-Шейх – Актобе – Шарм-эш-Шейх;
Air Astana KC965/966 Астана – Актобе – Астана.
Как уточняется, рейс DV5263 авиакомпании SCAT, следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх – Актобе, совершил посадку на запасном аэродроме Атырау.
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