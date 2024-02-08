Аэропорт Актобе закрыли до утра из-за непогоды

"Аэропорт закрыт ориентировочно до 06:00. Возможно, будет продление", – сообщил председатель правления АО "Международный аэропорт Актобе" Дастан Малиев, передает BaigeNews.kz со ссылкой на KTK.

Как сообщалось ранее, на 7 февраля в Актюбинской области объявлено штормовое предупреждение: снег, метель, ветер с порывами до 28 м/с.

Также пресс-служба воздушной гавани предоставила актуальную на 18:20 информацию по задержанным и отмененным рейсам. Отменены рейсы: Qazaq Air IQ399/395 Астана – Актобе – Атырау;

SCAT DV727/728 Астана – Актобе – Астана;

Qazaq Air IQ396/400 Атырау – Актобе – Астана;

SCAT DV721/722 Астана – Актобе – Астана.

Задержаны:

FlyArystan КС7191/7192 Алматы – Актобе – Алматы;

SCAT DV11/712 Алматы – Актобе – Алматы;

FlyArystan КС7391/7392 Астана – Актобе – Астана;

SCAT DV721/722 Астана – Актобе – Астана;

FlyArystan КС7778/7777 Актау – Актобе – Актау; SCAT DV5263/5264 Шарм-эш-Шейх – Актобе – Шарм-эш-Шейх;

Air Astana KC965/966 Астана – Актобе – Астана.

Как уточняется, рейс DV5263 авиакомпании SCAT, следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх – Актобе, совершил посадку на запасном аэродроме Атырау.



