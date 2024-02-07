Сразу в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение от 6 февраля 2024 года с 21 ч. 06 февраля до 21 ч. 9 февраля 2024 года объявлено в Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

7 февраля в Актюбинской области ожидается снег, ночью на севере, западе области сильный снег. Временами метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на севере области временами 30 м/с и более.

7-9 февраля в Костанайской области ожидается снег, 8 февраля на западе, севере области сильный снег. Временами метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-8, ночью 9 февраля 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 7, ночью 9 февраля на юге, востоке области, 8 февраля на западе, юге, востоке области временами 30 м/с и более.

Днем 7, сутки 8-9 февраля в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. 07 февраля ветер юго-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на юге, западе области временами 30 м/с и более. 8-9 февраля ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, 8 февраля на юге, западе области, 9 февраля на юге, востоке области временами 30 м/с и более.

Днем 7 февраля в Акмолинской области ожидаются осадки (ледяной дождь, снег), на западе области сильный снег. Ночью на западе, днем на большей части области метель, гололед. Ночью и утром на востоке области туман. 8 февраля ожидается снег. 9 февраля ночью снег, на севере, востоке области сильный снег, днем осадки, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Временами метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 7, сутки 8-9 февраля 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 7 февраля на западе, севере, востоке области, 8-9 февраля на востоке области временами 30 м/с и более.

7 февраля в Туркестанской области ожидаются утром и днем осадки, в горных и предгорных районах сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23-28 м/с, утром и днем на горных перевалах области 30 м/с и более.

7 февраля в Жамбылской области ожидаются ночью на западе, севере, в горных районах осадки, днем осадки, на западе, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). Днем на западе, юге, в горных районах области гололед. В горных районах области низовая метель. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с, в горных районах области временами 30 м/с и более.

9 февраля в Павлодарской области ожидаются снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, юге, востоке области временами 30 м/с и более.