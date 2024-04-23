Адвокат объяснила, почему Бишимбаев обращался к психологу

Адвокат подсудимого Назкен Кусаинова в кулуарах суда объяснила, почему Куандык Бишимбаев обращался за помощью к психологу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я эту переписку понимаю так, что он всегда пытался найти ответы на вопрос: "Почему у них такие отношения". Он везде искал. Разговаривал с психологами, работал с ними. Они вместе с Салтанат также работали с психологами. Соответственно на все свои вопросы они получали ответы", - дала журналистам комментарий Назкен Кусаинова.

При этом адвокат утверждает, что её подзащитный не страдал нарциссизмом, а только интересовался им для того, чтобы успокоить начитавшуюся психологической литературы супругу.

"Про нарциссизм Куандык начал спрашивать, когда была переписка с Салтанат, где она говорит о том, что она очень много книг прочитала про нарциссизм и так далее. Поэтому он начал спрашивать у психолога, что это такое, в каких случаях это может проявляться. Из этого начинается вся эта переписка и вся эта работа с психологом", - рассказала Кусаинова.

Назкен Кусаинова возразила словам журналистов о том, что по переписке видно, что Бишимбаев признаёт, что он нарцисс.

"Это не он признаёт, это советы психолога, на что нужно обратить внимание. Если вы внимательно смотрели или пересмотрите ещё раз, там психолог после каждой сессии обращает внимание, что каждая сторона должна обратить на это внимание, здесь улучшить своё поведение, там улучшить. И в этом ответе всё из этого и исходит, как они работали", - сказала она.

Также адвокат прокомментировала шокирующие видео, обнаруженные в телефоне подсудимого. По её словам, они не собираются менять линию зашиты ввиду того, что все показания её подзащитного этими видео проясняются.

"В 8:24 они были VIP-кабинке. Она была живая, что-то искала, они разговаривали. Вы слышали эксперта Халимназарова, который говорил, что она не могла никак двигаться. Вы видите, что в 8:24 она двигается, объясняет, отвечает на вопросы, что-то ищет", - сказала адвокат.

Она добавила, что ей ещё не удалось как следует просмотреть эти видео.

"Вы же видели, как мы его смотрели. Сначала судья сама со звуком посмотрела. Потом, когда мы начали смотреть, посмотрели без звука. Соответственно, всё, что я там увидела, это всё показания моего подзащитного, которые он говорил с самого начала", - заявила Кусаинова.

Адвокат отметила, что сторона потерпевшего так эмоционально отреагировала на эти видео из-за тёплых чувств к погибшей.

"Здесь понятно, что он видит своего родного человека, она там сидит, двигается, она там что-то делает. Конечно, это вызывает несомненные чувства. Поэтому я никак не могу это комментировать. Надо, наверное, у него у самого спросить, почему у него были такие эмоции", - сказала адвокат Бишимбаева.

Назкен Кусаинова отметила, что у неё не было возможности спросить у своего подзащитного, для чего он записывал эти видео.

"У нас не было возможности по этому поводу общаться. Вы видите, у нас каждый день процессы. Мы даже не можем нормально поговорить. Даже в следственный изолятор не можем сходить. Мы не общались. У нас нет возможности. Вот перерыв 10 минут. Мы выходим также, как и вы. У нас нет возможности, потому что их спускают вниз", - пояснила Кусаинова.

Журналисты сказали Кусаиновой, что часто звучит мнение о том, что сторона защиты пытается затянуть процесс.