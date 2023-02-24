Адвокат из Атырау добился пересмотра непомерных судебных госпошлин

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Адвокат из Атырау Нурлан Жолболов добился пересмотра непомерных судебных госпошлин через обращение в Конституционный суд РК (КС), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Жолболов обратился в этот новый орган, оспаривая статьи Налогового кодекса, согласно которым граждане при обращении в суд зачастую вынуждены платить огромные госпошлины. А те, у кого таких денег нет, получается, лишены своего законного права на судебную защиту. Всё это, по мнению адвоката, нарушает нормы Конституции, принципы гражданского права, а также международных договоров, ратифицированных Казахстаном.

Примечательно, что его обращение стало первым в истории Конституционного суда, который начал работу в январе нынешнего года. Заседание состоялось в прошлую пятницу, в результате КС признал доводы адвоката обоснованными и признал некоторые нормы Налогового кодекса, регулирующие взимание судебных госпошлин, неконституционными.

"Правительству РК не позднее трёх месяцев … внести в мажилис парламента РК проект соответствующего закона, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов оплаты государственной пошлины в судах", – говорится в нормативном постановлении КС.

Этот документ вступил в законную силу 22 февраля.

"Как видим из текста постановления признан неконституционным лишь пункт 2, где указано на право обращения граждан в Верховный суд РК, но не признан неконституционным п.п. 1 п. 1, где указаны ставки госпошлин при подаче иска в суд. Однако при этом КС согласен, что закон в целом препятствует реализации в полной мере конституционного права каждого гражданина на судебную защиту, особенно оказавшихся в затруднительном имущественном положении, так как в законе отсутствуют нормы, дающие право на уменьшение размера, освобождение, отсрочку, рассрочку уплаты госпошлины. Поэтому я считаю это большим успехом!" - прокомментировал решение КС Жолболов.

Он надеется, что при рассмотрении проекта поправок в Налоговый кодекс будет учтено всё, что он требовал.