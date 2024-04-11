Адвокат Бишимбаева заявил отвод судье
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Адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве Салтанат Нукеновой, на заседании суда заявил отвод судье Айжан Кульбаевой, передаёт BaigeNews.kz.
31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.
Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).
На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).
Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.
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