Адреса ЦОНов, принимающих иностранцев в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

В связи с увеличением обращений иностранцев в центры обслуживания населения, в Государственной корпорации "Правительство для граждан" решили обслуживать граждан в отдельно усиленных ЦОНах в городах Астана, Алматы, а также Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Госкорпорации "Правительство для граждан".

Принятые меры помогут разграничить поток иностранных получателей ИИН. Теперь посетители восьми областей могут обратиться в усиленные ЦОНы, которые будут принимать иностранных граждан по следующим адресам:

Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кулагер, улица Серикова, 6а;

Астана, улица Сауран, 7;

Павлодар, улица Павлова, 48;

Уральск, улица Жамбыла, 81/2;

Костанай, улица Гашека, 14;

Петропавловск, улица Ауезова, 157;

Кокшетау, улица Ауезова, 189а;

Актобе, проспект Санкибай батыра, 249.

Для получения ИИН нерезидентам необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность,

в случае обращения представителя услугополучателя, а также заявление.

Отметим, что срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет один рабочий день. Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех.

Как отметили в госкорпорации, все ЦОНы в Казахстане работают в штатном режиме, с 9:00 до 18:00 в будние дни. Дежурные ЦОНы принимают граждан с 9:00 до 20:00 в будни, по субботам с 9:00 до 13:00. Посетители могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение "Мобильный ЦОН", eGov mobile, Телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.

"Госкорпорация делает всё возможное для урегулирования ситуации и просит услугополучателей отнестись с пониманием", - говорится в сообщении.

Ранее в МИД разъяснили порядок пребывания россиян в Казахстане. А в МВД рассказали, что за разрешением на постоянное проживание в Казахстане с первое по 24 сентября обратились около 900 иностранцев.