Около 900 иностранцев обратились за разрешением на постоянное проживание в Казахстане - МВД

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С 1 по 24 сентября 896 иностранцев обратились за разрешением на постоянное проживание в Казахстане. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков, передает BaigeNews.kz.

115 из них - граждане Российской Федерации. По словам спикера, между странамии протянута самая длинная в мире непрерывная сухопутная граница – 7591 км. Миграционный поток россиян связан с соседством и транзитным потенциалом Казахстана.

"Возможность использования россиянами нашей воздушной гавани считается одной из причин для релокации. Казахстан в последние дни сентября покинуло 40 тысяч граждан РФ. Тысячи выехали к нашим южным соседям. За пять дней почти 6000 россиян вылетели из Казахстана через аэропорты. В миграционную систему поступают все необходимые данные. Ежедневно мы передаем участковым полиции всю информацию для проверки иностранцев", - отметил он.

Аслан Аталыков добавил, что в начале октября МВД РК проведет операцию "Нелегал", чтобы найти мигрантов, незаконно проживающих в стране.