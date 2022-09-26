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  • Около 900 иностранцев обратились за разрешением на постоянное проживание в Казахстане - МВД
inform.kz Сегодня, 12:03
326
Фото: inform.kz

Около 900 иностранцев обратились за разрешением на постоянное проживание в Казахстане - МВД

С 1 по 24 сентября 896 иностранцев обратились за разрешением на постоянное проживание в Казахстане. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков, передает BaigeNews.kz

115 из них - граждане Российской Федерации. По словам спикера, между странамии протянута самая длинная в мире непрерывная сухопутная граница – 7591 км. Миграционный поток россиян связан с соседством и транзитным потенциалом Казахстана. 

"Возможность использования россиянами нашей воздушной гавани считается одной из причин для релокации. Казахстан в последние дни сентября покинуло 40 тысяч граждан РФ. Тысячи выехали к нашим южным соседям. За пять дней почти 6000 россиян вылетели из Казахстана через аэропорты. В миграционную систему поступают все необходимые данные. Ежедневно мы передаем участковым полиции всю информацию для проверки иностранцев", - отметил он. 

Аслан Аталыков добавил, что в начале октября МВД РК проведет операцию "Нелегал", чтобы найти мигрантов, незаконно проживающих в стране. 

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#МВД #россияне #миграция
Артём Волков Журналист
Сегодня, 12:03
326
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