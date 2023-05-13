Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца

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Задержанного накануне экс-председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова санкционирован арест на 2 месяца, передаёт BaigeNews.kz.

"12 мая 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мырзахметова сроком на 2 месяца", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, экс-председателя правления "Атамекена" подозревают в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Мырзахметов обещал бизнесмену содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.