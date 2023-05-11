Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова

Фото: atameken.kz

В Антикоррупционной службе сообщили, в чём подозревается задержанный накануне экс-председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблай Мырзахметов, передаёт BaigeNews.kz.

"Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. Подозреваемый водворен в ИВС ДП г. Астаны", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по уголовному делу сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется его причастность к совершению других преступлений.

Борцы с коррупцией задержали Мырзахметова 10 мая 2023 года.