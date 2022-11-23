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  • В Минкультуры рассказали, как выбрали поставщика на проведение кинофестиваля "Евразия" за 442 миллиона тенге
novoetv.kz Сегодня, 11:58
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Сегодня, 11:58
131
Фото: novoetv.kz

В Минкультуры рассказали, как выбрали поставщика на проведение кинофестиваля "Евразия" за 442 миллиона тенге

В Министерстве культуры и спорта ответили на критические сообщения в социальных сетях о проведении тендера на проведение кинофестиваля "Евразия" на сумму 442 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz

О том, что ведомство провело многомиллионный тендер на организацию мероприятия, выставив условия, по которым шесть потенциальных поставщиков не прошли по квалификационным требованиям, своём Telegram-канале написал Михаил Козачков. Он отметил, что после этого, в ноябре, лот на миллион долларов ушёл подрядчику без проведения тендера.

"Кинофестиваль "Евразия" поручено организовать ТОО "Техсервис окно-тв.кз". Эта фирма зарегистрирована на двух владельцев — генерального директора Жылкайдарова и ООО "Окна ТВ". Что такое "ОКНА ТВ"? Это российская компания, зарегистрированная в Москве. Получается, Министерство культуры и спорта Республики Казахстан отдаёт деньги казахстанских налогоплательщиков россиянам. А нам взамен - никому не нужный кинофестиваль", написал он.

В министерстве культуры и спорта объяснили, что организацией одного из крупнейших кинофестивалей на территории стран СНГ и Центральной Азии займётся компания, имеющая опыт в проведении подобных мероприятий.

"Кинофестиваль "Евразия" в Казахстане проводится с 2005 года и имеет аккредитацию Federation Internationale des Associations de Producteurs de Films. В этом году с мая по сентябрь через портал государственных закупок проводился открытый конкурс на организацию и проведение Международного кинофестиваля "Евразия". Вся процедура проводилась в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок. На сегодня заключен договор с компанией, которая имеет аккредитацию FIAPF на проведение кинофестиваля", прокомментировал вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов. 

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#Минкультуры #кино #тендер
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:58
131
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