В Минкультуры рассказали, как выбрали поставщика на проведение кинофестиваля "Евразия" за 442 миллиона тенге

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В Министерстве культуры и спорта ответили на критические сообщения в социальных сетях о проведении тендера на проведение кинофестиваля "Евразия" на сумму 442 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

О том, что ведомство провело многомиллионный тендер на организацию мероприятия, выставив условия, по которым шесть потенциальных поставщиков не прошли по квалификационным требованиям, своём Telegram-канале написал Михаил Козачков. Он отметил, что после этого, в ноябре, лот на миллион долларов ушёл подрядчику без проведения тендера.

"Кинофестиваль "Евразия" поручено организовать ТОО "Техсервис окно-тв.кз". Эта фирма зарегистрирована на двух владельцев — генерального директора Жылкайдарова и ООО "Окна ТВ". Что такое "ОКНА ТВ"? Это российская компания, зарегистрированная в Москве. Получается, Министерство культуры и спорта Республики Казахстан отдаёт деньги казахстанских налогоплательщиков россиянам. А нам взамен - никому не нужный кинофестиваль", — написал он.

В министерстве культуры и спорта объяснили, что организацией одного из крупнейших кинофестивалей на территории стран СНГ и Центральной Азии займётся компания, имеющая опыт в проведении подобных мероприятий.