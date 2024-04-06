80-летняя бабушка принимает участие в борьбе с паводками в Атырау

В Атырауской области продолжаются мероприятия по подготовке к паводкам. В регионе повсеместно ведутся работы по наполнению мешков с землей для последующего укрепления берега реки Урал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

В селе Бейбарыс, что в пригороде Атырау в числе волонтеров оказалась 80-летняя местная жительница. Вместе с коллективом местной школы бабушка помогает раскрывать мешки для волонтеров для наполнения их землей.

Пожилая женщина восхитила пользователей социальных сетей своим желанием помочь.

"Это настоящий пример для молодежи", — пишут в комментариях местные жители.

Напомним, для аварийно-спасательных и неотложных работ в населённый пункт Кульсары Атырауской области вылетел вертолёт Национальной гвардии.

Ранее президент страны провёл телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Касым-Жомарт Токаев заявил, что ни одна семья, ни один житель области не останутся без внимания государства, и поручил передать им теплые слова приветствия и поддержки.

По последним данным, из Кульсары эвакуировали более 12 тысяч человек, из них около 5 тысяч — дети. Жителей эвакуируют в Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области. На подмогу коллегам в регион прибыли спасатели из Алматинской области.