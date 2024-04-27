79 мертвых тюленей вынесло на берег Каспия

В Мангистауской области снова нашли мёртвых тюленей. Штормом на берег Каспия вынесло 79 туш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет рыбного хозяйства Минсельхоза РК.

Указывается, что 25 апреля сотрудниками управления рыбной инспекции по Мангистауской области в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружено 12 туш мертвых тюленей. На место выехала рабочая группа.

"Обнаруженные туши мёртвых тюленей были в разложившемся состоянии, что даёт основания предположить, что их гибель произошла в одно время в зимний период и всё это время туши находились в воде. Их вынесло на берег в результате западного штормового ветра, который начался 23 апреля и продолжается по сегодняшний день. При этом с единичных экземпляров, с которых было возможно отобрать пробы, сотрудниками Института гидробиологии и экологии произведен частичный отбор тканей внутренних органов, а также клыков для проведения соответствующих лабораторных исследований", – отметили в Комитете рыбного хозяйства.

Кроме того, с 23 по 24 апреля 2024 года при мониторинге побережья Каспия обнаружены 67 туш мёртвых тюленей, которые также были в разложившемся состоянии.

Мониторинг береговой зоны Каспия продолжается, информация будет обновляться по мере поступления, отметили в Комитете.

Всего с 29 марта по 25 апреля 2024 года обнаружено 182 туш мертвых тюленей.

Сообщалось, в период с 29 марта по 1 апреля 2024 года в ходе мониторинга побережья Каспия обнаружены 78 туш мёртвых тюленей.