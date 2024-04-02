Ещё 16 мёртвых тюленей обнаружили на побережье Каспия

Учёные и экологи выясняют причину гибели тюленей в Каспийском море. Все найдено 78 туш, передаёт BaigeNews.kz.

29 марта сотрудниками Управления рыбной инспекции по Мангистауской области в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружены 62 мёртвых тюленей. 31 марта нашли ещё 16 туш.

Специалисты Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, департамента экологии по Мангистауской области, Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя, ветеринарной станции взяли пробы воды в море, произвели частичный отбор тканей внутренних органов (печень, легкие), клыков, ногтей и шерсти животных для проведения лабораторных исследований.

Часть туш утилизировали, 22 сохранили для отбора проб.

"31 марта на место обнаружения прибыли учёные Института гидробологии и экологии (Алматы). С туш произведён частичный отбор тканей внутренних органов, а также клыков, ногтей и шерсти для проведения исследований. Следов физических повреждений не выявлено", - сообщили в Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза.

Мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается.