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Вчера, 22:43
211
211Фото: polisia.kz
76 рогов сайги обнаружили у жителя Актюбинской области
Полицейские совместно с сотрудниками ГУ "Охотзоопром" задержали 34-летнего жителя Мугалжарского района Актюбинской области. При досмотре в рюкзаке сельчанина обнаружили 76 сайгачьих рогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Начато досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 УК РК — "Незаконное обращение с запрещёнными к использованию видами животных, их частями или дериватами". По изъятым рогам назначена экспертиза.
Мужчине грозит ограничение свободы на срок от трёх до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.
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