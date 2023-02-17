76 рогов сайги обнаружили у жителя Актюбинской области

Фото: polisia.kz

Полицейские совместно с сотрудниками ГУ "Охотзоопром" задержали 34-летнего жителя Мугалжарского района Актюбинской области. При досмотре в рюкзаке сельчанина обнаружили 76 сайгачьих рогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Начато досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 УК РК — "Незаконное обращение с запрещёнными к использованию видами животных, их частями или дериватами". По изъятым рогам назначена экспертиза.

Мужчине грозит ограничение свободы на срок от трёх до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.