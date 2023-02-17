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polisia.kz Вчера, 22:43
211
Вчера, 22:43
211
Фото: polisia.kz

76 рогов сайги обнаружили у жителя Актюбинской области

Полицейские совместно с сотрудниками ГУ "Охотзоопром" задержали 34-летнего жителя Мугалжарского района Актюбинской области. При досмотре в рюкзаке сельчанина обнаружили 76 сайгачьих рогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Начато досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 УК РК — "Незаконное обращение с запрещёнными к использованию видами животных, их частями или дериватами". По изъятым рогам назначена экспертиза.

Мужчине грозит ограничение свободы на срок от трёх до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

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#сайгаки #Актюбинская область
BaigeNews.kz
Вчера, 22:43
211
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