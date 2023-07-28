73 года — не предел: Аксакал из Улытау хочет обойти земной шар

Фото: instagram.com/ulytaumen

Житель области Улытау решил пешком обойти земной шар. 73-летний Сарсенбай Котырашов ещё в прошлом году удивил казахстанцев, путешествуя по всем регионам страны. Теперь он намерен увидеть весь мир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Свой поход аксакал распланировал на два года. Дистанцию преодолевать он начнёт из города Атырау и закончит в Восточном Казахстане. Своим путешествием он хочет популяризировать здоровый образ жизни и показать, что путешествовать никогда не поздно. Всего пенсионер намерен преодолеть 16 200 километров, что в два раза больше, чем в прошлом году.

"2 августа стартую из Атырау. Оттуда отправлюсь в Астрахань, Дагестан, Чечню, Грузию и закончу Турцией. В Турции посещу Анкару и Стамбул. Это будет первым этапом путешествия вокруг Земли. А ко второму этапу приступлю уже в следующем году", — рассказал Сарсенбай Котырашов.

Отметим, что к предыдущему своему марафону он готовился семь лет. Мужчина работает в Национальном историко-культурном и природном музее-заповеднике "Улытау" и отправился в путь, чтобы составить список лучших ремесленников Казахстана.