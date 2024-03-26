7-летнюю Милану Давыдову убили на глазах у брата: прокурор озвучил подробности в суде

Уголовное дело, по которому проходит мать убитой девочки и житель села Бескауга, начали рассматривать в суде Павлодара. Сегодня в предварительном слушании государственный обвинитель озвучил ужасающие детали произошедшего в сельской местности Экибастуза в ноябре прошлого года. По версии следствия, Милана Давыдова лишилась жизни из-за того, что застала мать с любовником, передает корреспондент BaigeNews.kz

К рассмотрению материалов дела сегодня приступили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. В числе обвиняемых мама убитой Миланы и как сегодня стало ясно в ходе слушания, любовник женщины.

17 ноября 2023 года мужчина пришел к женщине с алкоголем. Не проходя в дом прямо в прихожей оба начали распивать, а после там же занялись сексом. В этот момент Милана вернулась со школы и увидела происходящее. Девочка закричала, что все расскажет папе и убежала в дом.

"В этот момент у Давыдовой, находящейся в состоянии алкогольного опьянения на почве опасения распространения малолетней дочерью Давыдовой об ее измене супругу, возник преступный умысел, направленный на убийство Давыдовой. 17 ноября 2023 года около 13 часов 10 минут Давыдова реализуя свои преступные намерения, забежав в дом и догнав малолетнюю Давыдову, в целях подавления воли к сопротивлению в помещении прихожей подвергла ее избиению, а именно кулаком левой руки нанесла два удара в область лица, от которых последняя упала на пол. Продолжая свои преступные действия, взяв в руки ремень стала наносить удары по спине и телу Давыдовой, от которых последняя потеряла сознание. Указанные действия наблюдал зашедший домой малолетний Давыдов Р.", - зачитала прокурор сегодня в суде.

После того, как Милана потеряла сознание, ее мать позвала на подмогу любовника. Вместе они пришли к решению, что от девочки нужно избавиться. В итоге решили довести дело до логического завершения.

"Осознавая преступный характер совместных противоправных действий и понимая, что наступят необратимые последствия в виде смерти малолетней Давыдовой и желая их наступления. Понимая, что в силу своего малолетнего возраста и нахождение Давыдовой Миланы без сознания, т. е. в беспомощном состоянии, она не сможет оказать сопротивление. Осознавая, что убийство совершают в присутствии малолетнего Давыдова Р., понимая, что причиняют ему моральные страдания в следствии близкого родства, действуя с особой жестокостью, не отказываясь от своих намерений, склонился над лежащей малолетней Давыдовой Миланой. В этом время не оставшейся в стороне Давыдовой в силу своего родства, возложенным на нее моральными нормами и законными обязанностями, не только не препятствуя намерениям Абельдинова, направленных на совершение убийства ее малолетней дочери, а наоборот поддерживая их, передала Абельдинову ремень", - огласила обвинительный акт гособвинитель на заседании в суде.

Мужчина обмотал шею ребенка ремнем и в итоге задушил девочку, а после вместе с ее матерью спрятали тело на улице. Обвинения обоим выдвинули по статье "Убийство малолетнего лица".

Напомним, в ноябре 2023 года новость о пропаже 7-летней девочки взбудоражила Казахстан. На поиски в экибастузскую сельскую зону бросились волонтеры, ехали люди и из других регионов. Спустя 3 дня стало известно, что Милану убила ее же мать, которая и заявила в полицию о пропаже девочки.