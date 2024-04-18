623 человека остаются в пунктах временного размещения в Актюбинской области
Сегодня, 16:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:21Сегодня, 16:21
46Фото: МЧС РК
О паводковой ситуации в Актюбинской области сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.
Обстановка в регионе стабильная. В Иргизском районе укрепляют дамбы в сёлах Куйлыс, Жайсанбай и Белшер.
"По поручению начальника ДЧС Нургали Жунусова спасателями на вертолёте министерства обороны из сёл Мамыр, Нура, Белшер, Куйлыс эвакуировано 1 184 человека, в том числе 643 ребёнка. 623 человека находятся в пунктах временного размещения, 541 человек - у родственников", - сообщили в ведомстве.
Для изучения ситуации и принятия оперативных мер начальник ДЧС Актюбинской области Нургали Жунусов находится в Иргизском районе.
В работах по предотвращению паводка в районе задействовано 366 человек и 13 единиц техники, а также три лодки.
Самое читаемое
- Защитники Бишимбаева пытались обмануть присяжных заседателей
- Не оставила следов: в вип-комнате, где умерла Салтанат Нукенова, не нашли её отпечатков пальцев
- "Игра": брат Нукеновой не сдержал эмоции после новости о завещании Бишимбаева
- В Камыш-Самарские озёра ЗКО впервые за 20 лет начала приходить вода
- Зачем адвокат Бишимбаева подделал скриншот переписки Нукеновой