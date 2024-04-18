623 человека остаются в пунктах временного размещения в Актюбинской области

О паводковой ситуации в Актюбинской области сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

Обстановка в регионе стабильная. В Иргизском районе укрепляют дамбы в сёлах Куйлыс, Жайсанбай и Белшер.

"По поручению начальника ДЧС Нургали Жунусова спасателями на вертолёте министерства обороны из сёл Мамыр, Нура, Белшер, Куйлыс эвакуировано 1 184 человека, в том числе 643 ребёнка. 623 человека находятся в пунктах временного размещения, 541 человек - у родственников", - сообщили в ведомстве.

Для изучения ситуации и принятия оперативных мер начальник ДЧС Актюбинской области Нургали Жунусов находится в Иргизском районе.

В работах по предотвращению паводка в районе задействовано 366 человек и 13 единиц техники, а также три лодки.