56 голосов за конкурента: кто ещё претендовал на кресло акима СКО

Стали известны подробности о новом назначении акима Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Руководитель Администрации Президента Олжас Бектенов принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Северо-Казахстанской области.

Олжас Бектенов зачитал депутатам письмо презедента о внесении кандидатур Аблалиева Сатжана Айтеновича и Нурмухамбетова Гауеза Торсановича на должность акима СКО.

Согласно результатам открытого голосования 56 депутатов отдали свои голоса за Сатжана Аблалиева, 118 проголосовали за Гауеза Нурмухамбетова. Всего в собрании участвовало 174 депутата.

По итогам голосования главой государства был подписан Указ о назначении Нурмухамбетова Гауеза Торсановича акимом Северо-Казахстанской области.

Во время представления нового акима активу области Олжас Бектенов отметил, что Гауез Нурмухамбетов обладает большим опытом работы на ответственных должностях в центральных и местных государственных органах.

Руководитель Администрации Президента поблагодарил Айдарбека Сапарова за эффективную работу на посту акима области и отметил, что под его руководством в регионе повысились темпы развития агропромышленного комплекса, введены новые предприятия, привлечены инвестиции, повышена туристическая привлекательность региона.

Особое внимание в выступлении было уделено поручениям Главы государства, озвученным в Послании народу от 1 сентября текущего года. Перед новым руководством области поставлен ряд задач, в том числе по дальнейшему развитию региональной экономики, обеспечению граждан качественной питьевой водой и необходимой социальной инфраструктурой, развитию медицины, а также ремонту ТЭЦ-2.

В завершение встречи Олжас Бектенов, пожелав успехов Гауезу Нурмухамбетову в ответственной работе на посту акима Северо-Казахстанской области, выразил надежду, что вновь назначенный аким приложит все силы для процветания и развития региона, оправдает высокое доверие, оказанное ему Главой государства и жителями области.

Напомним, BaigeNews.kz рассказывал, какие проблемы в регионе предстоит решить новому руководителю СКО.