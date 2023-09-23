  • 24 Сентября, 16:31
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Назначен новый аким СКО

Вчера, 11:37
АВТОР
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Kstnews.kz Вчера, 11:37
Вчера, 11:37
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Фото: Kstnews.kz

Президент Казахстана назначил акима Северо-Казахстанской области. Им стал Гауез Нурмухамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

"Назначить Нурмухамбетова Гауеза Торсановича акимом Северо-Казахстанской области", — говорится в сообщении Акорды.

Гауез Нурмухамбетов родился в 1968 году, в селе Майское Кустанайской области КазССР. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности "Учёный-агроном", Челябинский государственный университет по специальности "Юрист", Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова по специальности "Экономист". Имеет степень кандидата экономических наук.

Трудовой путь начал, работая механизатором, затем был главным агрономом и исполнительным директором КП "Боскольское".

В разные годы был акимом Тарановского, Карабалыкского районов, города Костаная, Аулиекольского района Костанайской области. Занимал должности инспектора Администрации Президента РК, первого заместителя акима Костанайской области.

В январе 2023 года был избран депутатои Сената Парламента РК от Костанайской области.

Награждён орденом "Парасат", медалями "Ерен еңбегі үшін", "Астана", "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл", "Қазақстан Конституциясына 10 жыл", "Тыңға 50 жыл", "Астананың 10 жылдығы", "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл".

Ранее BaigeNews.kz рассказывал, какие проблемы в регионе предстоит решить новому руководителю СКО.

 

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