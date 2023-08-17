56 человек привлекли к ответственности из-за роста пожаров в ВКО

В Восточном Казахстане 56 нарушителей привлечены к ответственности в пожароопасный период, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.

"На сегодняшний день зарегистрировано 72 лесных пожара - на 38% больше аналогичного периода 2022 года. Зарегистрировано 38 загораний - в 3,3 раза меньше по сравнению с прошлым годом. Уничтоженная огнем площадь загораний составила чуть больше 470,5 га", - говорится в сообщении.

Для обеспечения пожарной безопасности создано 46 совместных мобильных групп, численностью более 270 человек.

К адмответственности привлечено 29 лиц и 27 граждан в виде штрафа.