56 человек привлекли к ответственности из-за роста пожаров в ВКО
Сегодня, 13:57
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Сегодня, 13:57Сегодня, 13:57
80Фото: ulysmedia.kz
В Восточном Казахстане 56 нарушителей привлечены к ответственности в пожароопасный период, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.
"На сегодняшний день зарегистрировано 72 лесных пожара - на 38% больше аналогичного периода 2022 года. Зарегистрировано 38 загораний - в 3,3 раза меньше по сравнению с прошлым годом. Уничтоженная огнем площадь загораний составила чуть больше 470,5 га", - говорится в сообщении.
Для обеспечения пожарной безопасности создано 46 совместных мобильных групп, численностью более 270 человек.
К адмответственности привлечено 29 лиц и 27 граждан в виде штрафа.
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