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polisia.kz Сегодня, 18:24
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Сегодня, 18:24
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Фото: polisia.kz

55 тысяч долларов отдала мошенникам жительница Астаны

Астанчанка, чтобы спасти дочь от наказания за якобы переход дороги в неположенном месте, отдала мошенникам 55 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Попалась женщина на уже известную многим схему: звонок от плачущего ребёнка с просьбой срочно помощь, затем разговор с мнимым полицейским и визит курьера, который должен забрать деньги. 

"63-летняя женщина сообщила, что около 21:00 на домашний телефон позвонила девушка и, представившись дочерью, плачущим голосом сообщила, что произошло ДТП с её участием, когда она переходила дорогу в неустановленном месте. В результате якобы пострадали она и водитель машины. Чтобы не заводили уголовное дело, необходимы деньги. Затем трубку взял мужчина и, представившись полицейским, сказал,  что сейчас к ней приедет водитель, через которого нужно передать деньги. После завершения разговора женщина в спешке собрала все деньги и передала их приехавшему мужчине", - сообщили в полиции. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 37-летний мужчина-курьер. Он признался, что за услугу ему полагалось пять процентов от общей суммы. 

По факту проводится досудебное расследование. Мужчина водворён в изолятор временного содержания ДП Астаны. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершённым на территории столицы.

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Сегодня, 18:24
265
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