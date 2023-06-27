55 тысяч долларов отдала мошенникам жительница Астаны

Фото: polisia.kz

Астанчанка, чтобы спасти дочь от наказания за якобы переход дороги в неположенном месте, отдала мошенникам 55 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Попалась женщина на уже известную многим схему: звонок от плачущего ребёнка с просьбой срочно помощь, затем разговор с мнимым полицейским и визит курьера, который должен забрать деньги.

"63-летняя женщина сообщила, что около 21:00 на домашний телефон позвонила девушка и, представившись дочерью, плачущим голосом сообщила, что произошло ДТП с её участием, когда она переходила дорогу в неустановленном месте. В результате якобы пострадали она и водитель машины. Чтобы не заводили уголовное дело, необходимы деньги. Затем трубку взял мужчина и, представившись полицейским, сказал, что сейчас к ней приедет водитель, через которого нужно передать деньги. После завершения разговора женщина в спешке собрала все деньги и передала их приехавшему мужчине", - сообщили в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 37-летний мужчина-курьер. Он признался, что за услугу ему полагалось пять процентов от общей суммы.

По факту проводится досудебное расследование. Мужчина водворён в изолятор временного содержания ДП Астаны. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершённым на территории столицы.